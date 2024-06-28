Зеленський розповів, коли буде готовий мирний план України та назвав ключові пункти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 727
Україна має вирішувати, коли розпочнуться переговори з РФ
Мирний план за всіма аспектами "формули миру", яку раніше презентував Володимир Зеленський, буде готовий до кінця 2024 року. Нині Україна працює над трьома пріоритетними складниками цього плану: енергетика, продовольча безпека та обміни полоненими.
Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар у Києві, 28 червня. Водночас президент зауважив, що саме Україна має вирішувати, коли розпочнуться переговори з РФ.
"Але, якби все залежало тільки від України, ніякої війни не було б. До наступного саміту миру Україна працює над трьома пріоритетними складниками мирного плану: енергетика, продовольча безпека та обміни, а детальний мирний план за всіма аспектами "формули миру" буде готовий до кінця цього року. Водночас, паралельно з дипломатичними зусиллями Україна нарощує виробництво дронів, РЕБ та артилерії", — мовив Зеленський.
Слова Зеленського повністю підтримала президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. Вона підкреслила, що саме Україна є тією країною, яка має вирішувати, коли і за яких умов мають відбуватися мирні перемовини з Росією.
"Любляна підтримує Київ у реалізації семи пунктів "формули миру", яку пропонує Україна", — додала очільниця Словенії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про заяву Зеленського щодо переговорів з Росією. За словами очільника української держави, він готовий вести діалог про те, щоби закінчити війну.