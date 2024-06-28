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Зеленський розповів, коли буде готовий мирний план України та назвав ключові пункти

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Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Зеленський розповів, коли буде готовий мирний план України та назвав ключові пункти Новина оновлена 28 червня 2024, 15:15

Україна має вирішувати, коли розпочнуться переговори з РФ

Мирний план за всіма аспектами "формули миру", яку раніше презентував Володимир Зеленський, буде готовий до кінця 2024 року. Нині Україна працює над трьома пріоритетними складниками цього плану: енергетика, продовольча безпека та обміни полоненими.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар у Києві, 28 червня. Водночас президент зауважив, що саме Україна має вирішувати, коли розпочнуться переговори з РФ.

"Але, якби все залежало тільки від України, ніякої війни не було б. До наступного саміту миру Україна працює над трьома пріоритетними складниками мирного плану: енергетика, продовольча безпека та обміни, а детальний мирний план за всіма аспектами "формули миру" буде готовий до кінця цього року. Водночас, паралельно з дипломатичними зусиллями Україна нарощує виробництво дронів, РЕБ та артилерії", — мовив Зеленський.

Слова Зеленського повністю підтримала президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. Вона підкреслила, що саме Україна є тією країною, яка має вирішувати, коли і за яких умов мають відбуватися мирні перемовини з Росією.

"Любляна підтримує Київ у реалізації семи пунктів "формули миру", яку пропонує Україна", — додала очільниця Словенії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про заяву Зеленського щодо переговорів з Росією. За словами очільника української держави, він готовий вести діалог про те, щоби закінчити війну.

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