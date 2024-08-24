Зеленський звернувся до Путіна у День Незалежності: "Хворий дід не диктуватиме нам червоні лінії"

Глава держави подякував усім, хто захищає Україну та підкреслив, що наша країна неодмінно відстоює свою незалежність

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День Незалежності. Він зазначив, що наш народ завжди повертає борги й навіть із відсотками. Тому кожен, хто несе зло на нашу землю, збиратиме його плоди на своїй території. І це не помста чи зловтіха, а бумеранг для зла.

Про це глава держави сказав у святковому ролику. Зеленський уточнив, що записав ролик у Сумській області на річці Псел — за кілька кілометрів від кордону з РФ і від того місця, де й почався запуск справедливого бумеранга.

Володимир Зеленський назвав Росію "терористичною організацією номер один у світі", а Україну — незалежною європейською державою. Кордон з РФ — це межа між "життям і смертю", між "свободою і неволею". Президент зазначив, що 913 днів тому армія РФ перейшла не лише кордон України, а й усі межі жорстокості та здорового глузду.

"Сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер повернулося в його дім, і той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, щоб його країна не стала буферною Федерацією. Ми не дамо перетворити на сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно загрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь "червоні лінії", як жити, яким шляхом йти", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українці хотіли б ніколи не знати назв російських аеродромів "Оленья", "Саваслейка", "Енгельс", але, на жаль, знають. Тому і ворог дізнається, що таке "відплата по-українськи": гідна, симетрична, далекобійна, яка прилетить до будь-якої точки Росії, якщо вона стане загрозою для України.

Президент не оминув і події у Курській області, де Росія показала, як "своїх не кидає". У всіх світових ЗМІ показують, як росіяни радіють ЗСУ, дякують за їжу, воду, ліки та радіють, що тепер тут українці, а не кадировці.

"Так виглядає гідність України, цивілізованість, чеснота нашої Незалежності. 33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця всього світу, надихає сміливістю, служить прикладом як не боятися Путіна та об’єднує землю навколо свого українського світогляду. У 21 столітті терористи повинні відпочивати в Гаазі, а не на Валдаї", — наголосив український президент.

Зеленський додав, що Україні не потрібні чужі території. Нашій країні потрібен мир і спокій на своїх територіях, вздовж усього кордону, протяжність якого 6992 км на суші, в небі та морі. Президент зазначив, що сьогодні українські захисники та захисниці символізують собою волю та боротьбу України, вони є опорою нашої країни, яка тримається на їхніх плечах.

"Я хочу сьогодні сказати "бажаю міцного" і дякую вам, хлопці, коли з’явилася потреба захищати Україну, ви сказали коротко "плюс". І з того часу 913 днів поспіль мінусуєте окупантів. Тільки ви знаєте, скільки за сухою статистикою про втрати ворога насправді стоїть зусиль, поту, крові та вашої понад важкої роботи. Тільки ви знаєте, що насправді означає тримати позицію, що таке, коли цілий день криє ворожа арта та авіація, що таке стояти міцно, попри те, що орки сунуть. Ви зберегли й бережете нашу незалежність я дякую кожному, хто допомагає нашим воїнам та нашій державі", — сказав Володимир Зеленський.

Також він звернувся до українців, які лишилися жити на окупованій території. Зеленський подякував їм за мужність і зазначив, що їхня воля не знає кордонів. Крім того, "українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів".

"Це невідворотні процеси, які запущені нами сьогодні, так зміцнюється незалежність. І міцний кордон має бути між нами та ворогом, а між українцями не буде жодних стін, бо Україна у кожному з нас, незалежність у кожному з нас та об’єднані ми здатні перемагати ", — наголосив президент.

Також "Телеграф" розповідав про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Україну із Днем Незалежності. Почав знову схиляти до переговорів із РФ і заявив про "спільне майбутнє".