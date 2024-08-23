Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти: у своїй промові вона згадала і Україну

У разі перемоги вона стане першою жінкою на посту президента США

В останній день Національного з’їзду Демократичної партії США в Чикаго Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію кандидата на пост президента від Демократичної партії. У своїй промові, яку журналісти назвали головною за всю її політичну кар’єру, вона пообіцяла бути президентом для "всіх американців" і заявила, що рішуче підтримуватиме Україну та НАТО.

"Я знаю, що сьогодні ввечері нас дивляться люди з різними політичними поглядами. І я хочу, щоб ви знали: Я обіцяю бути президентом для всіх американців. Ви завжди можете довіряти мені в тому, що я поставлю країну вище за партію і себе… Я буду президентом, який об’єднає нас довкола наших найвищих прагнень. Президентом, який веде і слухає, який є реалістичним, практичним і має здоровий глузд", — цитує її слова CNN.

Також кандидатка у президенти висловила свою позицію і щодо війни Росії проти України. Вона запевнила, що у разі своєї перемоги підтримуватиме нашу країну та партнерів США у НАТО.

"Я потужно підтримуватиму Україну разом з нашими союзниками по НАТО ", — сказала вона.

Висловилася Гарріс і з приводу свого конкурента від республіканців — Дональда Трампа. За її словами, у разі його обрання наслідки будуть "надзвичайно серйозні".

"Ми знаємо, що буде являти собою другий президентський термін Трампа. Все це викладено в документі "Проєкт 2025". У багатьох аспектах Дональд Трамп є несерйозною людиною. Однак наслідки його повернення до Білого дому надзвичайно серйозні", — зазначила віцепрезидент США".

Гарріс наголосила, що Трамп прагне відкинути США назад. Проте, заявила вона кілька разів, "ми не повернемося до минулого".

Як повідомляв "Телеграф", Трамп у спробах очорнити Гарріс заявив, що вона нібито зустрічалася з президентом Росії Володимиром Путіним за кілька днів до того, як РФ напала на Україну у 2022 році. Проте аналітики розвінчали його брехню.