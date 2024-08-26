Усі тачки нардепа-втікача Дмитрука: у декларації захисника УПЦ МП є цікава деталь (фото, відео)

Одіозний нардеп їздить на незадекларованих машинах

Артем Дмитрук, колишній депутат від "Слуги народу" та член групи "Відновлення України", відомий громадськості як одіозний проросійський політик, який ревно захищає УПЦ МП. Нещодавно він незаконно покинув Україну.

У світлі цих подій "Телеграф" вирішив розповісти про автопарк втікача. Адже любов Дмитрука до елітних автівок — загальновідомий факт. Та цікаво, що їх і близько немає в його декларації.

Розслідування журналістів Bihus.info виявило низку дорогих автомобілів, якими користувався депутат, що суттєво відрізняються від задекларованої ним "копійки".

Журналісти неодноразово фіксували Дмитрука за кермом автомобілів, які відсутні в його декларації. Серед них – Nissan Leaf 2019 року випуску, вартістю від 14 до 29 тисяч доларів, зареєстрований на мешканця Херсона. Також депутат часто використовував Toyota Sequoia 2008 року, яка коштує приблизно 21-30 тисяч доларів. Сторіс, записані Дмитруком з салону цієї машини, підтверджують дані преси. Офіційно автівка належить боксеру з Одещини Сергію Власюку.

Крім того, нардепа помічали на кросовері Hyundai Santa Fe, Volkswagen Transporter, Hyundai Genesis (це авто Дмитрук зазначив у декларації за 2020 рік) та навіть Mercedes Benz G55 (легендарний "Гелік"). Спочатку Дмитрук заперечував використання цих автівок, але згодом визнав, що користується деякими з них, пояснюючи це "позичками" від друзів.

У своїй останній декларації депутат вказав лише ВАЗ-2101 1976 року випуску, вартістю 75835 гривень. Згодом він подав виправлену декларацію за 2022 рік, де з’явилась ще AUDI A8 2015 року. Таке авто в Україні коштує від 20 до 35 тисяч доларів.

Така разюча невідповідність між задекларованим майном та реальним автопарком, яким користується Дмитрук, виглядає як мінімум дивно.

Раніше "Телеграф" також розповідав про інші скандали, пов'язані з діяльністю Дмитрука. Він вчиняв бійки, зарекомендував себе як прихильник проросійських священників тощо.