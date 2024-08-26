"Я знаю, хто це зробив і чому": Дмитрук заявив про напад на родину у Європі

Спроб викрадення нібито було кілька

Народний депутат Артем Дмитрук, якому оголосили підозру після, ймовірного, незаконного перетину кордону, заявив, що у Європі членів його родини нібито намагалися викрасти. Йдеться про дружину, матір та двох дітей.

Про це повідомив депутат у своєму Telegram. За його словами, інцидент стався у неділю, 25 серпня, спроб викрадення нібито було декілька.

Перший раз невідомі люди напали в одному з готелів Європи, другий раз — вже в аеропорту.

"Після першої невдалої спроби та вжитих нами заходів вони повторили спробу вже в аеропорту! Слава Богу, допомогли добрі люди, підключили охоронну фірму, яка спрацювала чудово", — пише Дмитрук.

Він наголосив, що після цього родина написала заяву до правоохоронних органів і місцева поліція почала розслідування. Слідчі нібито встановили особи нападників та ідентифікували їх транспорт.

"Також було встановлено факти стеження за моєю сім'єю в готелі, дорогою до аеропорту та в самому аеропорту", — додав нардеп.

Окрім цього, Дмитрук наголосив, що йому відомо, хто нібито напав на його сім'ю, а також цілі переслідування. Деталі він не розкрив.

"Зараз, Слава Богу, стеження припинилося і вони можуть отямитися після переслідувань" — написав депутат.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями, Артем Дмитрук нібито перетнув кордон України та Молдови у суботу, 24 серпня. Проте за даними проінформованих джерел "Телеграфу", нардеп офіційно не перетинав державний кордон України. Тобто він міг проникнути на територію сусідньої країни не через пункт пропуску або за підробленими документами.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву після втечі нардепа Дмитрука.