Графіки, оповіщення та не тільки: добірка додатків, які допоможуть під час відключень
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В Україні знову вимикають світло
Черговий масований обстріл РФ, ціллю якого стала критична цивільна інфраструктура України, вже призвів до проблем в енергосистемі. У зв’язку з цим українцям буде корисно знати, за допомогою яких програм можна моніторити графіки відключень світла.
"Телеграф" розповідає про них. Так, одним із популярних додатків є " Київ Цифровий ". У ньому є розділ під назвою "ДТЕК Світло", в якому можна дізнатися про графіки відключення світла.
Що можна робити у додатку:
- Зберегти свою адресу, щоб швидше дізнаватися про графіки у своєму будинку;
- Переглянути графік на кілька днів уперед;
- Налаштувати оповіщення про відключення;
- Швидко перейти на сайт "ДТЕК", щоб отримати додаткову інформацію.
Завантажити програму можна, як на iOS -пристрої, так і на Android. Однак, як можна зрозуміти з назви програми, вона буде корисною лише для мешканців столиці.
"Мережі онлайн" — мобільний додаток "ДТЕК"
- Можна моніторити інформацію про вимкнення;
- Передавати свідчення лічильників.
Також є і на IOS, і на Android.
Програма "Світло" від сторонніх розробників.
- Моніторинг графіків;
- Повідомлення про вимкнення.
- Покриває графіки Києва та кількох областей Київської, Львівської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Миколаївської, Тернопільської, Вінницької.
Додаток DeSvitlo
Дозволяє дистанційно відстежувати, чи є світло у вашій квартирі станом на даний момент. Для цього потрібно підключитися до свого роутера. Додаток фіксує, чи підключений він до мережі, отже, чи є вдома світло.
- Можна додати кілька адрес;
- Оповіщення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ залишився без світла після атаки РФ.