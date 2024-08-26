Графіки, оповіщення та не тільки: добірка додатків, які допоможуть під час відключень

В Україні знову вимикають світло

Черговий масований обстріл РФ, ціллю якого стала критична цивільна інфраструктура України, вже призвів до проблем в енергосистемі. У зв’язку з цим українцям буде корисно знати, за допомогою яких програм можна моніторити графіки відключень світла.

"Телеграф" розповідає про них. Так, одним із популярних додатків є " Київ Цифровий ". У ньому є розділ під назвою "ДТЕК Світло", в якому можна дізнатися про графіки відключення світла.

Що можна робити у додатку:

Зберегти свою адресу, щоб швидше дізнаватися про графіки у своєму будинку;

Переглянути графік на кілька днів уперед;

Налаштувати оповіщення про відключення;

Швидко перейти на сайт "ДТЕК", щоб отримати додаткову інформацію.

Завантажити програму можна, як на iOS -пристрої, так і на Android. Однак, як можна зрозуміти з назви програми, вона буде корисною лише для мешканців столиці.

"Мережі онлайн" — мобільний додаток "ДТЕК"

Можна моніторити інформацію про вимкнення;

Передавати свідчення лічильників.

Також є і на IOS, і на Android.

Програма "Світло" від сторонніх розробників.

Моніторинг графіків;

Повідомлення про вимкнення.

Покриває графіки Києва та кількох областей Київської, Львівської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Миколаївської, Тернопільської, Вінницької.

iOS, Android.

Додаток DeSvitlo

Дозволяє дистанційно відстежувати, чи є світло у вашій квартирі станом на даний момент. Для цього потрібно підключитися до свого роутера. Додаток фіксує, чи підключений він до мережі, отже, чи є вдома світло.

Можна додати кілька адрес;

Оповіщення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ залишився без світла після атаки РФ.