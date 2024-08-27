Что угрожает мужчинам до 25 лет, не ставшим на военный учет

Отсутствие военно-учетных документов может осложнить выезд за границу

В Украине все военнообязанные граждан должны становиться на военный учет. Это касается и мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Адвокат Дмитрий Франчук отмечает, даже если ребята, не подлежащие мобилизации, обязаны иметь военно-учетные документы. Пишет РБК-Украина.

Согласно законодательству Украины граждане обязаны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

За нарушение этой обязанности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

"Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за нарушение правил военного учета, включая отсутствие военно-учетных документов, во время действия военного положения предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн ", — рассказывает Франчук.

Также отсутствие военного билета может осложнить трудоустройство.

"Во многих случаях во время принятия на работу, в частности, на государственную службу или в государственные учреждения, могут требовать военно-учетные документы. Их отсутствие может усложнить трудоустройство", — отметил юрист.

Не имея военного билета, можно столкнуться с дополнительными проверками и усложнением выезда за границу и получения государственных услуг.

"Даже при отсутствии обязанности мобилизации, требование иметь военно-учетные документы действует и ее несоблюдение может привести к соответствующим правовым последствиям", — заключает Франчук.

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