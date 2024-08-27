Мобилизация осенью: кого призовут на службу с 1 сентября

Армия ищет мужчин с боевым опытом

В Украине продолжается общая мобилизация, продленная до 9 ноября. С начала осени правила призыва останутся неизменными: повестки и дальше будут получать мужчины призывного возраста, отвечающие всем критериям.

"Телеграф" рассказывает, в каких специалистах нуждается армия и кого могут мобилизовать в первую очередь. В настоящее время существует дефицит некоторых специалистов в Вооруженных Силах Украины, поэтому они могут быть призваны на службу первыми.

Военное командование отмечает первоочередную потребность в мужчинах с боевым опытом. К примеру, штурмовики, артиллеристы и т.д.

Кроме бойцов, армия нуждается в специалистах гражданских профессий, обеспечивающих эффективную работу военных подразделений. Речь идет о водителях, механиках, IT-специалистах и связистов.

Мобилизация охватывает не только боевые подразделения, но и другие службы, где требуются специалисты с разными навыками. Одно из возможных направлений службы в таких случаях — работа в штабе.

В общем, мобилизация касается как мужчин с опытом военной службы, так и тех, кто раньше не служил.

Призову подлежат:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные с военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Верхний предел призывного возраста для мобилизации остается неизменным – 60 лет. Для лиц высшего офицерского состава – 65 лет.

Мобилизация женщин остается добровольной. Вступить в ряды ВСУ могут женщины от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Подчеркнем, что исключительно на добровольной основе, то есть по контракту.

Ранее "Телеграф" писал, что повестки теперь будут выглядеть по-новому. Что у них будет указано и как их будут вручать.