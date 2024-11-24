"Зато есть бронь": в ТикТоке завирусилось видео с Добкиным-диаконом

Это не первый подобный случай

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин был замечен во время службы в церкви. Еще в апреле 2022 года он стал диаконом в УПЦ МП.

В сети появилось видео, на котором Добкин был замечен в церковном облачении. Во время службы он махал кадилом.

В какой именно церкви экс-политик участвовал в богослужении не уточняется. Однако в комментариях под видео отмечается, что это был один из храмов УПЦ МП в Харькове.

Это видео вызвало бурную реакцию у пользователей соцсети. В частности, многие высказались по поводу мотивов, которые побудили Добкина стать диаконом.

Напомним, Добкин получил сан диакона УПЦ Московского патриархата в апреле 2022 года. Диакон помогает священнику во время службы, а при необходимости может отслужить панихиду, похороны, акафисты и молебен.

В апреле 2023 года Добкин был замечен на Пасху во время службы в церкви. Он служил в Пасхальном богослужении в храме Благоверной царицы Тамары.

Видео в своих соцсетях опубликовал один из прихожан храма. Во время встречи он попросил диакона передать на камеру пожелания воинам ВСУ на передовой.