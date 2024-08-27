Удалился из соцсетей и пропал с радаров: как сейчас выглядит Михаил Добкин и что о нем известно (фото)

О Михаиле Добкине давно не слышно в информационном пространстве

Михаил Добкин — одиозная и скандальная личность в украинской политике. В свое время он был мэром Харькова, главой Харьковской облгосадминистрации, народным депутатом VIII созыва Верховной Рады. Он фигурировал во многих скандалах и стал героем мемов. А во время полномасштабной войны даже выдавал себя за военного и называл себя националистом.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Михаиле Добкине, который в последнее время пропал из информационного пространства Украины.

Михаил Добкин — что о нем известно сейчас

Среди последних новостей о Добкине — в середине июля этого года стало известно, что суд закрыл дело по Добкину и его участию в "кооперативной схеме". Сам Михаил Маркович давно не появлялся на публике, он удалил свою страницу в Instagram, аккаунт в Facebook не активен еще с 2019 года, а телеграмм-канал на 6 тысяч подписчиков неактивен с 2023 года. А в его ютуб-канале последнее видео — это предвыборный ролик за 2021 год, когда он баллотировался в мэры Харькова после смерти Геннадия Кернеса.

За время полномасштабной войны с 2022 года Михаил Добкин дважды взбудоражил украинское медийное пространство. Во-первых, в апреле 2022 года Добкин стал диаконом УПЦ Московского патриархата, а в 2023 году также был замечен на Пасху во время службы в церкви.

А во-вторых, он фотографировался в военной форме и называл себя националистом. При этом, в ответ на депутатское обращение Ярослава Юрчишина в декабре 2022 года, выяснилось, что Михаил Добкин не служит ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в полиции.

Последние "свежие" фото Михаила Добкина

Последние фото Добкина, которые удалось найти в сети, это кадры на странице в Instagram дочери политика Аллы Добкиной. Свой пост она опубликовала 19 октября 2023 года и посвятила его своему дню рождения. На снимках можно увидеть Михаила Марковича, который пришел на праздничный банкет по поводу 30-летия своей дочери. Учитывая, что Алла Добкина большинство времени живет за границей, а несколько месяцев назад родила второго ребенка в Турции, вполне возможно, что и день рождения она праздновала не в Украине. А из этого можно сделать вывод, что и Михаил Добкин выезжал за границу в 2023 году. Где он сейчас — неизвестно.

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