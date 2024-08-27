Як відключатимуть світло 28 серпня: в "Укренерго" засмутили українців

Українцям розповіли, до чого готуватись 28 серпня

У середу, 28 серпня, у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки відключення світла. Одночасно відключатимуть дві черги.

Про це повідомили у "Укренерго". Українців просять ощадливо витрачати електрику, коли є світло.

"28 серпня обленерго вживатимуть заходів обмеження споживання. Протягом усієї доби у всіх регіонах діятимуть дві черги відключень", — сказано в повідомленні.

У той час, коли є світло, українців просять не включати кілька потужних електроприладів одночасно. Якщо графік змінюватиметься або замість нього застосовуватиме аварійні відключення, то українців додатково поінформують.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі 27 серпня діяв жорсткий графік відключень світла. Мешканці міста були змушені сидіти без електроенергії за 3-4 години.