Как будут отключать свет 28 августа: в "Укренерго" огорчили украинцев

Украинцам рассказали, к чему готовиться 28 августа

В среду, 28 августа, во всех регионах Украины будут применять графики отключений света. Одновременно будут отключать две очереди.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Украинцев просят экономно расходовать электричество, когда есть свет.

"28 августа облэнерго будут применять меры ограничения потребления. В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений", — сказано в сообщении.

В те часы, когда есть свет, украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно. Если график будет меняться или вместо него будут применять аварийные отключения, то украинцев дополнительно проинформируют.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре 27 августа действовал жесткий график отключений света. Жители города были вынуждены сидеть без электроэнергии по 3-4 часа.