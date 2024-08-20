Економічна бронь від мобілізації: як це працюватиме та скільки грошей отримає держава

У Раді представили три варіанти концепції

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації. Таку відстрочку можуть отримати близько 1,2 мільйона українців.

За рік економічне бронювання буде приносити державі від 200 млрд грн. Такий прогноз зробив голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха на засіданні круглого столу.

Наразі у депутатів є три основних концепції:

сплата спеціального збору за бронювання працівників (20 тис. грн щомісяця за кожного такого працівника);

бронювання на підставі заробітної плати (не менше 35 тис. грн плюс 20 тис. військового збору);

змішана модель бронювання.

"Це надасть, як бізнесу, так і державі, головне — передбачуваність. Бізнес зможе прогнозувати свою діяльність, матиме передбачуваність, матиме гарантію того, що він зможе надалі працювати. А держава матиме гарантію того, що забезпечення наших військових так само буде сталим та безперебійним", — розповідає Наталуха.

Нагадуємо, що депутати подадуть два альтернативних законопроєкти. Обидва вони будуть включати як модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис. грн, так і змішану модель — 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП. Що стосується останніх, то вони можуть забронюватись, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Сплачуватиме підвищений збір буде не працівник, а саме бізнес. Відсоток заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін.

Раніше "Телеграф" писав, де потрібно працювати, щоб отримати бронь від мобілізації. Це стосується працівників підприємств, які визнані критично важливими для економіки.