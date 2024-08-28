"Нигде нет таких зарплат": что не так с экономическим бронированием, пояснил эксперт

На бронь смогут претендовать далеко не все

Правительство Украины планирует ввести экономическое бронирование, о котором говорят с начала года. Однако чтобы его получить, украинцу нужно официально зарабатывать не менее 34-35 тысяч гривен в месяц.

Что не так с экономичным бронированием, рассказал экономический аналитик Павел Себастьянович в эфире День.LIVE. По его словам, брони получат единицы.

Эксперт отмечает, что зарплаты, необходимые 35 тысячам для экономического бронирования, в Украине почти никто не зарабатывает. А зарплата в регионах всего 9-12 тысяч гривен.

"В Киеве может в какой-то "айтишной" компании программисты могут зарабатывать такие деньги (34 тыс. грн, — ред.), топ-менеджеры, работники банков, в государственных структурах или чиновники", — рассказывает Себастьянович.

Также аналитик выразил недоверие к способности украинских чиновников принимать правильные решения по мобилизации и рекрутингу.

Напоминаем, что сейчас в Верховной Раде есть три основных концепции экономического бронирования:

уплата специального сбора за бронирование работников (20 тыс. грн. ежемесячно за каждого такого работника);

бронирование из заработной платы (не менее 35 тыс. грн плюс 20 тыс. военного сбора);

смешанная модель бронирования.

По прогнозу главы комитета Рады по экономическому развитию Дмитрия Наталухи, экономическое бронирование будет приносить государству от 200 млрд грн в год.

"Это предоставит, как бизнесу, так и государству, главное — предсказуемость. Бизнес сможет прогнозировать свою деятельность, будет предсказуем, гарантия того, что он сможет в дальнейшем работать. А государство будет гарантией того, что обеспечение наших военных так же будет устойчивым и бесперебойным", — отметил Наталуха.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин внес изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации. Это коснулось мужчин, которые по некоторым семейным обстоятельствам не призывают в армию.