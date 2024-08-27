"Світло вмикають лише на півтори години": українцям відповіли, чому так відбувається

Іноді світло можуть вмикати лише на лічені години

В Україні після нещодавнього масштабного обстрілу повернулися жорсткі графіки відключень світла. Через це деякі громадяни скаржаться, що у них є електропостачання лише півтори години за весь денний період.

Зокрема, одна з жительок Дніпра зазначила, що після стабілізаційних відключень вони раптом стали екстреними. Своєю чергою у компанії Yasno пояснили, чому так відбувається

Там наголосили, що, на жаль, через дефіцит генерації, відключення можуть відбуватися у "негарантовані години" — сірий колір у графіку. Тобто світла може не бути понад 4 години.

У компанії зазначили, що наразі НЕК "Укренерго" запровадив екстрені відключення без графіків. Це робиться для стабілізації системи та уникнення ще більших пошкоджень.

Зазначимо, що всього графіки відключень мають три категорії: світло є (відзначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Загалом споживачі розділені на шість груп, у яких послідовно відключають світло.

Нагадаємо, у середу, 28 серпня, у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки відключення світла. Одночасно відключатимуть дві черги. Українців просять ощадливо витрачати електрику, коли є світло.