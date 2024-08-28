Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом: експерт назвав час і дві умови

Були пошкоджені передавальні елементи енергосистеми

Після однієї з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру 26 серпня, в Україні запровадили жорсткі графіки відключень світла. Така ситуація триватиме й найближчим часом, проте за певних умов за два тижні в України може бути надлишок електроенергії.

Про це розповів енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі "КИЇВ24". За його словами, за попередніми даними, під час обстрілу не було суттєво пошкоджено генеруюче обладнання на Київський ГЕС. Отже, за сонячної погоди, в денний час в Україні може виникнути надлишок електроенергії. Це станеться з двох умов — сонячної погоди та відсутності нових атак на енергосистему.

"За різними оцінками, якщо такі обстріли не будуть повторюватись, то маємо надію, що через два тижні ми вийдемо в рівні графіки обмежень мінімальні, а можливо, якщо буде зберігатися сонячна погода, а є така тенденція в вересні, то будемо мати навіть надлишок електричної енергії, як раз за рахунок сонячної генерації", — пояснив Ігнатьєв.

Варто зазначити, що президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков прогнозував, що обмеження енергопостачання будуть діяти в Україні протягом одного-двох тижнів. Росіяни намагалися досягнути тотального блекауту в нашій енергосистемі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прилади легко згорають від перепадів напруги під час відключень світла. Їх можна захистити.