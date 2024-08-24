Таємні переговори РФ та України зірвала операція на Курщині? Українці лютують в мережі

РФ не виявила жодного бажання вести переговори

Наприкінці серпня мали відбутись таємні переговори між Україною та Росією про часткове припинення вогню, але їх перервала операція на Курщині. Проте Київ готовий працювати над миром навіть без Москви.

Про це пише Le Monde, спираючись на інформацію від джерел. Зазначається, що російська та українська делегації ніби мали зустрітися в Досі наприкінці серпня під егідою Катару і говорити "про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін".

Але після початку Курської операції цей процес зупинився. Водночас, за словами джерела, Росія "не скасувала переговори, вона сказала, дайте нам час".

На противагу цьому українські чиновники заявили: "Дивно говорити про мирні переговори без Росії, але це можливо і ми будем над цим працювати, бо РФ не виявила жодного бажання вести переговори".

Як пише видання, Україна покладається в питанні переговорів саме на Катар.

"Катар запропонував прийняти переговори з питань енергетики та хотів, щоб Росія та Україна взяли участь, щоб досягти конкретних, відчутних результатів", — каже джерело.

У мережі українці доволі бурхливо відреагували і на факт ймовірності самих переговорів, і на відсутність у них Росії. Адже, за словами користувачів, односторонніх результативних переговорів не буває.

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