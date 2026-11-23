Департамент Луганської ОДА замовив публікації про розвиток області в онлайн-медіа

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Правоохоронці розслідують можливе розкрадання бюджетних коштів на рекламній закупівлі Луганської обласної державної адміністрації вартістю 3,21 млн грн. За версією слідства, частину грошей зняли готівкою й відправили звичайними посилками "Нової пошти" до Дніпра.

Обставини справи викладено в судовій ухвалі у кримінальному провадженні № 42026130000000016. Департамент масових комунікацій Луганської ОДА оголосив закупівлю у 2026 році для висвітлення економічного й соціального розвитку області.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Півтора мільярда на самопіар: хто з держгігантів спускає найбільше грошей на рекламу під час війни

Як проходив рекламний тендер

Слідчі вважають, що керівництво департаменту залучило до торгів громадську організацію "Вільний Схід", щоб створити видимість конкуренції. За цією версією, організації дали вказівку не знижувати ціну під час торгів.

"Вільний Схід" залишив свою пропозицію на рівні 3,225 млн грн. Переміг підприємець Олександр Сметанкін, який запропонував виконати замовлення за 3,211 млн грн.

На торгах "Вільний Схід" не змінив своєї цінової пропозиції Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що слідчі з’ясували про посилки

За даними слідства, після перемоги Сметанкін уклав договір субпідряду на 455,7 тис. грн із підконтрольною йому підприємницею. Після підписання актів за інтернет-публікації їй перерахували перший транш – 192 тис. грн. Слідчі вважають, що вона зняла гроші готівкою й залишила собі 20% як комісію.

За версією правоохоронців, підприємиця надіслала 76 800 грн із Кропивницького та 63 000 грн зі Сваляви. Обидві посилки адресували заступникові директора департаменту. Слідство вважає, що гроші призначалися для передачі керівниці департаменту.

Розслідування триває. Описані обставини є версією слідства, а розкрадання коштів суд поки не встановив.

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