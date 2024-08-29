NAUDI представит свои разработки в Польше: крупнейшая украинская экспозиция ВПК в истории MSPO 2024

MSPO объединяет ключевых представителей мировой оборонной промышленности из десятков стран

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) примет участие в 32-й Международной выставке оборонной промышленности "MSPO 2024". Мероприятие состоится с 3 по 6 сентября 2024 в польском городе Кельце. Это будет самая большая украинская экспозиция в истории выставки.

Об этом говорится в сообщении NAUDI. Выставка дает уникальную возможность оборонным компаниям продемонстрировать свои новейшие продукты и услуги, а также установить стратегическое партнерство с международными игроками на рынке.

"На двух больших стендах NAUDI представит широкий спектр продукции своих компаний-участников, входящих в состав украинского военно-промышленного комплекса. Среди которых: Украинская Бронетехника, Kvertus, Altair, Ukrspecsystems, Airlogix, UKRTAC, "Radionix", "System Electronic Export", Archer", "KTD Plus", "KTD Jupiter", "Атлон Авиа", "Aviation Systems of Ukraine", "UA Defence", "SpetsMashKomplekt", а также партнеры из государственного сектора, в частности КБ "Луч", — говорится в сообщении.

MSPO объединяет ключевых представителей мировой оборонной промышленности из десятков стран, включая крупнейшие делегации из Австралии, США и Великобритании.

"Выставка станет важной платформой для делегации NAUDI для обмена опытом, расширения сотрудничества, презентации передовых технологий и установления новых международных деловых контактов. Приглашаем всех посетить стенды NAUDI: №G-29 в холле G (внутри) и ZG-34 у выхода 6 (стенд на улице)", — написали в ассоциации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что глава NAUDI встретился с представителями ЕС: обсудили развитие украинского ОПК