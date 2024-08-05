Не тільки ТЦК: хто і в яких місцях може вручати повістки у серпні

Повноваження на вручення повісток є не лише у співробітників ТЦК, а й у ще кількох категорій громадян

У серпні військовозобов’язаним в Україні продовжать видавати повістки. Робитимуть це не лише за домашніми адресами, а й у громадських місцях. А повноваження на вручення цього повідомлення є одразу в кількох категорій громадян.

"Телеграф" розповідає, хто конкретно може вручати повістки й в яких місцях цього можна очікувати. Важливо, що вже з 18 липня повістки можуть приходити громадянам у поштову скриньку за місцем реєстрації.

Громадянам важливо звернути увагу на те, що у повістці мають бути зазначені такі дані: ПІБ військовозобов’язаного, адреса реєстрації або фактичного місця проживання, номер повістки, номер та дата розпорядження ТЦК про необхідність явки, дата, час та адреса явки в ТЦК, ім’я та підпис керівника ТЦК, дата видачі повістки та печатка.

Хто може вручати повістки

Так, згідно з новим законом про мобілізацію, займатися врученням повістки можуть:

представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов’язаний перебуває на обліку)

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);

керуючі багатоквартирних будинків (ОСББ)

представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів)

роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов’язаний).

Де можуть вручати повістки

Місця, де можуть вручати повістки, не обмежуються лише особистою адресою або роботою. Це може відбуватися у парках, закладах та інших громадських місцях. Не виключено вручення повістки й на блокпостах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого можуть мобілізувати у серпні цього року. Названо вісім головних категорій громадян.