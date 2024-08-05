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Не тільки ТЦК: хто і в яких місцях може вручати повістки у серпні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Getty Images Новина оновлена 05 серпня 2024, 09:32

Повноваження на вручення повісток є не лише у співробітників ТЦК, а й у ще кількох категорій громадян

У серпні військовозобов’язаним в Україні продовжать видавати повістки. Робитимуть це не лише за домашніми адресами, а й у громадських місцях. А повноваження на вручення цього повідомлення є одразу в кількох категорій громадян.

"Телеграф" розповідає, хто конкретно може вручати повістки й в яких місцях цього можна очікувати. Важливо, що вже з 18 липня повістки можуть приходити громадянам у поштову скриньку за місцем реєстрації.

Громадянам важливо звернути увагу на те, що у повістці мають бути зазначені такі дані: ПІБ військовозобов’язаного, адреса реєстрації або фактичного місця проживання, номер повістки, номер та дата розпорядження ТЦК про необхідність явки, дата, час та адреса явки в ТЦК, ім’я та підпис керівника ТЦК, дата видачі повістки та печатка.

Хто може вручати повістки

Так, згідно з новим законом про мобілізацію, займатися врученням повістки можуть:

  • представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов’язаний перебуває на обліку)
  • керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);
  • керуючі багатоквартирних будинків (ОСББ)
  • представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів)
  • роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов’язаний).

Де можуть вручати повістки

Місця, де можуть вручати повістки, не обмежуються лише особистою адресою або роботою. Це може відбуватися у парках, закладах та інших громадських місцях. Не виключено вручення повістки й на блокпостах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого можуть мобілізувати у серпні цього року. Названо вісім головних категорій громадян.

Теги:
#Україна #Мобілізація #Повістки