Не тільки ТЦК: хто і в яких місцях може вручати повістки у серпні
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Повноваження на вручення повісток є не лише у співробітників ТЦК, а й у ще кількох категорій громадян
У серпні військовозобов’язаним в Україні продовжать видавати повістки. Робитимуть це не лише за домашніми адресами, а й у громадських місцях. А повноваження на вручення цього повідомлення є одразу в кількох категорій громадян.
"Телеграф" розповідає, хто конкретно може вручати повістки й в яких місцях цього можна очікувати. Важливо, що вже з 18 липня повістки можуть приходити громадянам у поштову скриньку за місцем реєстрації.
Громадянам важливо звернути увагу на те, що у повістці мають бути зазначені такі дані: ПІБ військовозобов’язаного, адреса реєстрації або фактичного місця проживання, номер повістки, номер та дата розпорядження ТЦК про необхідність явки, дата, час та адреса явки в ТЦК, ім’я та підпис керівника ТЦК, дата видачі повістки та печатка.
Хто може вручати повістки
Так, згідно з новим законом про мобілізацію, займатися врученням повістки можуть:
- представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов’язаний перебуває на обліку)
- керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);
- керуючі багатоквартирних будинків (ОСББ)
- представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів)
- роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов’язаний).
Де можуть вручати повістки
Місця, де можуть вручати повістки, не обмежуються лише особистою адресою або роботою. Це може відбуватися у парках, закладах та інших громадських місцях. Не виключено вручення повістки й на блокпостах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого можуть мобілізувати у серпні цього року. Названо вісім головних категорій громадян.