Вручення повісток чоловікам без прописки: як можуть знайти призовника

Особи призовного віку повинні бути готовими до виконання військового обов'язку

Під час воєнного стану вручення повісток військовозобов'язаним може бути за місцем їхньої реєстрації. Однак, виникає питання, як надіслати повістку громадянам, які не мають постійної прописки або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук, передає РБК-Україна. За його словами, відсутність прописки не звільняє від виконання військового обов'язку.

Згідно з українським законодавством, військовий обов’язок є обов’язковим для всіх чоловіків призовного віку, незалежно від того, мають вони постійну реєстрацію чи ні, а також незалежно від місця їхнього фактичного проживання, навіть якщо це ТОТ.

Як відбувається вручення повісток у таких випадках:

її можуть направити на останнє відоме місце проживання, якщо чоловік раніше був зареєстрований за певною адресою;

повістку можуть вручити безпосередньо на робочому місці;

якщо відомі контактні дані близьких родичів, повістку можуть передати через них.

військові органи можуть спробувати зв'язатися з військовозобов'язаним телефоном або електронною адресою, якщо мають таку інформацію.

Зазначимо, що вручення повісток може відбуватися особисто на вулиці, на роботі або в інших громадських місцях.

Раніше "Телеграф" писав, за яких умов можна стати на військовий облік не за місцем реєстрації. Для оформлення на облік за новою адресою необхідно заповнити відповідну заяву.