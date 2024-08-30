Кто имеет право выдавать повестки: это могут делать не только представители ТЦК

Полиция должна следить за законностью вручения

В условиях военного положения вопрос мобилизации и вручения повесток чрезвычайно актуален. Однако не все понимают, кто вправе вручать повестки и какие действия могут осуществлять правоохранительные органы во время этого процесса.

Вручать повестки могут не только представители ТЦК и СП. Также их могут отправлять по почте, пишет ТСН.

Повестки могут вручать:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов (при получении распоряжения ТЦК);

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (только по распоряжению ТЦК);

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

представители ТЦК, которых руководитель военкомата приказом уполномочил на разглашение повесток.

Роль полиции в процессе вручения повесток

У полиции нет прямого полномочия вручать повестки. Их роль заключается в обеспечении правопорядка при вручении представителями ТЦК и СП. То есть правоохранители будут находиться на улице, а в случае нарушения закона будут реагировать.

Кроме того, полиция по поручению ТЦК занимается розыском граждан, игнорирующих повестки. В случае обнаружения такого лица, правоохранители имеют право задержать его сроком до трех часов и доставить в территориальный центр комплектования.

Напоминаем, где могут вручать повестки. Места не ограничиваются только личным адресом или работой. Это может происходить в парках, заведениях и других общественных местах. Не исключено вручение повестки и на блокпостах.

Ранее "Телеграф" писал, как будут посылать повестку гражданам, не имеющим постоянной прописки, или зарегистрированным на временно оккупированных территориях. Лица призывного возраста должны быть готовы к исполнению воинского долга.