Відчули зв’язок з українським народом: у США лунала повітряна тривога (відео)

Війна в Україні стає відчутною реальністю навіть у пустелі Невади

У США, штаті Невада на всесвітньовідомому фестивалі Burning Man біля української інсталяції "I`m Fine" (Я в порядку з англійської — Ред.) звучить сирена, яка була синхронізована з сигналами повітряної тривоги в різних українських містах. Це стало можливим завдяки спеціальній технічній підтримці та співпраці між українськими організаторами Ukrainian Witness та організаторами Burning Man.

Сирена — це реалії війни. Для багатьох учасників фестивалю цей досвід став глибоким потрясінням, адже вони змогли на собі відчути ту тривогу й напругу, з якою українці стикаються щодня. Митці створили таку атмосферу, де відвідувачі Burning Man опинилися в подібній ситуації, як мільйони українців, коли війна стає частиною повсякденного життя.

Сирена продовжуватиме звучати під час фестивалю, синхронізуючись із сигналами повітряної тривоги в Україні щоразу, коли їх буде оголошено у різних містах.

Це дозволяє учасникам фестивалю відчути зв’язок з українським народом, створюючи місток співпереживання через мистецтво. Учасники фестивалю мають можливість розділити цей досвід, пережити момент єднання з українцями, коли війна в Україні стає відчутною реальністю навіть у пустелі Невади.

Зазначимо, що Burning Man — це щорічний фестиваль, який проходить у пустелі Блек-Рок у штаті Невада, що базується на цінностях широкого самовираження, включеності та покладання на власні сили.

Україна має довгу історію взаємодії із фестивалем для демонстрації української творчості та посилення свого меседжу на глобальному рівні за допомогою культурно-релевантного способу. Минулого року інсталяція Олексія Сая "PHOENIX" стала першою українською скульптурою, яка взяла участь у традиційному спаленні фігур на фестивалі, для якого організатори щороку обирають п'ять робіт з понад сотні представлених на події.

Щорічно фестиваль Burning Man збирає близько 80 000 людей зі всього світу, на 7 днів у пустелі створюється місто Black Rock City. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 25 серпня по 2 вересня. Більше інформації про Burning Man можна знайти тут.

Скульптура "I'm Fine" була створена Олексієм Саєм та командою з 25 осіб, багато з яких воювали на фронті.