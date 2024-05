Невидимі рани війни: у Києві пройде "пророча" виставка EXIT

Серія робіт художниці має дуже глибинний підтекст

Червень – місяць обізнаності про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), і цього року він проходитиме під слоганом Not all wounds are visible ("Невидимі рани"). Головною мистецькою подією в рамках програми у Києві стане виставка EXIT української мисткині польського походження Алли Ронікіер

Відкриття виставки відбудеться 5 червня о 17.00 у Музеї історії міста Києва. Усіх мешканців та гостей столиці запрошують відвідати цей захід, який точно нікого не залишить байдужим.

Науковці всього світу досліджують феномен "українського ПТСР" і намагаються знайти ефективні методи для допомоги постраждалим. Одним із ним є мистецтво, адже саме митці дуже тонко відчувають цей світ і є людьми, схильними до емпатії. Часто у своїх творах вони навіть передбачають майбутнє.

Робота Алли Ронікіер

Певним передбаченням стала серія робіт Алли Ронікіер, у якій вона змогла за декілька років до повномасштабного вторгнення росії в Україну відчути та відобразити турбулентні стани нашого суспільства після 24 лютого 2022 року.

"Я не могла пояснити тоді, а тим більше зараз, що підштовхнуло мене до написання цих робіт. Немов би якась сила змусила взяти мастихін і, вдаючись до нових засобів вираження, крок за кроком, створювати оповідання, де кожна ілюстрація була схожа на стоп-кадр фільму, ідеєю якого стала філософія темряви людської душі під впливом катастрофи", – розповідає Алла Ронікіер, авторка проєкту.

Минуло кілька років – на жаль, передчуття справдилися, тепер ці роботи стали актуальними.

Виставка працюватиме з 6 до 16 червня. Усіх мешканців та гостей столиці запрошують відвідати цей захід.

Робота Алли Ронікіер

Про авторку: Алла Ронікіер (нар. 1961) – українська художниця з польським корінням. У 1979-1984 рр. навчалася у Кіровоградському технічному університеті за фахом інженер-конструктор. До березня 2022 року жила та працювала у Білій Церкві, там же відкрила художню галерею Art Gallery Ronikier. Зараз живе та працює у Польщі.

Більше 25 років вона брала активну участь у різних арт-проєктах в Україні та за кордоном. Її картини представлені у музеях, галереях та приватних колекціях України, США, Франції, Швейцарії, Німеччини, Ізраїлю, Фінляндії, Естонії, Іспанії, Польщі, Литви та Латвії.

Робота Алли Ронікієр

Виставка працюватиме:

Де: Музей історії міста Києва, вулиця Богдана Хмельницького, 7

Коли: з 6 по 16 червня

Графік роботи: середа-неділя з 12:00 до 19:00 (каса працює з 12:00 до 18:30). Понеділок-вівторок – вихідні.

Вартість: 100/50 гривень (повний/пільговий)

Афіша заходу

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів і навіть залучали їх до церемоніальних парадах.