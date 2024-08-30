Почувствовали связь с украинским народом: в США звучала воздушная тревога (видео)

Война в Украине становится ощутимой реальностью даже в пустыне Невады

В США, штате Невада на всемирно известном фестивале Burning Man возле украинской и инсталляции "I`m Fine" (Я в порядке с английского — Ред.) звучит сирена, которая была синхронизирована с сигналами воздушной тревоги в разных украинских городах. Это стало возможным благодаря специальной технической поддержке и сотрудничеству между украинскими организаторами Ukrainian Witness и организаторами Burning Man.

Сирена – это реалии войны. Для многих участников фестиваля этот опыт стал глубоким потрясением, ведь они смогли почувствовать ту тревогу и напряжение, с которым украинцы сталкиваются каждый день. Художники создали такую атмосферу, где посетители Burning Man оказались в подобной ситуации как миллионы украинцев, когда война становится частью повседневной жизни.

Сирена будет продолжать звучать во время фестиваля, синхронизируясь с сигналами воздушной тревоги в Украине каждый раз, когда они будут объявлены в разных городах.

Это позволяет участникам фестиваля ощутить связь с украинским народом, создавая мостик сопереживания через искусство. Участники фестиваля могут разделить этот опыт, пережить момент единения с украинцами, когда война в Украине становится ощутимой реальностью даже в пустыне Невады.

Burning Man — это ежегодный фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, который базируется на ценностях широкого самовыражения, включенности и возложения на собственные силы.

У Украины есть долгая история взаимодействия с фестивалем для демонстрации украинского творчества и усиления своего месседжа на глобальном уровне с помощью культурно-релевантного способа. В прошлом году инсталляция Алексея Сая " PHOENIX " стала первой украинской скульптурой, которая приняла участие в традиционном сожжении фигур на фестивале, для которого организаторы ежегодно выбирают пять работ из более чем сотни представленных на события.

Ежегодно фестиваль Burning Man собирает около 80 000 человек со всего мира, на 7 дней в пустыне создается город Black Rock City. В этом году фестиваль состоится с 25 августа по 2 сентября. Больше информации о Burning Man можно найти здесь.

Скульптура "I’m Fine" была создана Алексеем Саем и командой из 25 человек, многие из которых воевали на фронте.