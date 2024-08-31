Субсидія на зиму: коли потрібно подавати документи та як це зробити

Сума субсидії розраховуватиметься індивідуально, адже залежить від прибутків членів домогосподарства та їхніх родин

Опалювальний період в 2024 році стартує з 1 жовтня. Подати документи для отримання субсидії, що особливо актуально в умовах підвищення тарифів, можна буде протягом усього сезону — до 30 квітня. Однак, щоб субсидія була нарахована з початку опалювального періоду та в повному обсязі, заяву потрібно подати не пізніше 1 грудня.

Якщо документи подати протягом 2 місяців з початку сезону, нарахують з його першого дня. Якщо заявка буде подана після цього терміну, субсидія буде призначена лише з місяця подачі документів.

Зазначимо, що нарахування у перший та останній місяць опалювального періоду відбувається з урахуванням лише 15 днів із опаленням, згідно з середньостатистичними датами включення опалення у містах 15 жовтня та відключення 15 квітня.

Заявники можуть подавати документи через різні канали, включаючи особисте звернення до Пенсійного фонду, пошту, ЦНАП, портал "Дія" та портал "Пенсійного фонду". Для отримання субсидії необхідно заповнити заяву та декларацію про доходи. Якщо у вас хтось із зареєстрованих не проживає, або квартира в оренді — потрібні додаткові документи.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може субсидія призначатися студентам, які проживають у гуртожитках. В цієї категорії є особливості про подачі декларації про доходи.