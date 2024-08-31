Субсидия на зиму: когда нужно подавать документы и как это сделать

Сумма субсидии будет рассчитываться индивидуально, ведь зависит от доходов членов домохозяйства и их семей

Отопительный период в 2024 году стартует с 1 октября. Подать документы для получения субсидии, что особенно актуально в условиях повышения тарифов, можно будет в течение всего сезона – до 30 апреля. Однако чтобы субсидия была начислена с начала отопительного периода и в полном объеме, заявление нужно подать не позднее 1 декабря.

Если документы подать в течение 2 месяцев с начала сезона, начислят с первого дня. Если заявка будет подана после этого срока, субсидия будет назначена только с месяца подачи документов.

Отметим, что начисление в первый и последний месяц отопительного периода производится с учетом всего 15 дней с отоплением, согласно среднестатистическим датам включения отопления в городах 15 октября и отключения 15 апреля.

Заявители могут подавать документы через различные каналы, включая личное обращение в Пенсионный фонд, почту, ЦНАП, портал "Действие" и портал "Пенсионный фонд". Для получения субсидии необходимо заполнить заявление и право на доходы. Если у вас кто-то из зарегистрированных не проживает или квартира в аренде — нужны дополнительные документы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли субсидия назначаться студентам, проживающим в общежитиях. У этой категории есть особенности о подаче декларации о доходах.