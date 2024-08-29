Як подати документи на субсидію в Дії: що треба мати обов'язково (відео)

Чекати рішення вдвічі менше, ніж за стандартною процедурою

В Україні подати документи на субсидію по спрощеній процедурі можна на порталі "Дія", окрім традиційного звернення до Пенсійного фонду. На процедуру можна витратити усього 15 хвилин.

На порталі "Дія" для початку потрібно авторизуватися. Зробити це можна як через електронний підпис, так і з BankID через банк, де у вас є картка.

В розділі "Пенсії, пільги та допомога" потрібно обрати "Заява на субсидію". Після цього ви заповнюєте анкету, в якій потрібно вказати:

власні особисті дані,

адресу житла,

послуги, на які потрібна субсидія,

інформацію про всіх членів сім'ї, зареєстрованих/проживаючих (для ВПО та орендарів),

IBAN рахунку для нарахування виплати, без нього нарахування не відбуватиметься.

Після підписання електронним підписом, заяву надішлють до Пенсійного фонду. Заяву за спрощеною процедурою розглядають 14 днів. Протягом 3-х днів із дати ухвалення рішення Пенсійний Фонд України повідомить вам. Сповіщення про результат надійде на електронну пошту та в особистий кабінет на порталі Дія в розділи: "Зверніть увагу" та "Замовлені послуги".

Раніше "Телеграф" розповідав, що за потреби субсидію можуть перерахувати. Роблять це, зокрема в серпні.