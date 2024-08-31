"Це має бути засекречено": NAUDI спільно з нардепами розробили важливий законопроєкт

Питання засекречування локацій та даних про підприємства військово-промислового комплексу вже неодноразово підіймала Національна асоціація оборонної промисловості України (National Association of Ukrainian Defense Industries, NAUDI — ред.). Ба більше, за ініціативою NAUDI було розроблено відповідний законопроєкт.

Про це асоціація інформує на своїй сторінці у Facebook.

"За ініціативою NAUDI на спільній робочій групі парламенту, міністерств та відомств був розроблений відповідний законопроєкт, який внесений до Верховної Ради України народними депутатами Ігорем Фрісом, Сергієм Демченком та Володимиром Ватрасом", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що створений законопроєкт дозволить прибрати з державних реєстрів локації підприємств шляхом внесення "контактної інформації" замість реальних адрес у 30-денний термін з дати набрання законом чинності.

Тож NAUDI висловила подяку народним депутатам за ініціативу та закликала до якнайшвидшого ухвалення цього надважливого законопроєкту для безпечної роботи оборонних підприємств.