"Это должно быть засекречено": NAUDI совместно с нардепами разработали важный законопроект

Вопросы засекречивания локаций и данных о предприятиях военно-промышленного комплекса уже неоднократно поднималась Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (National Association of Ukrainian Defense Industries, NAUDI — ред.). Более того, по инициативе NAUDI был разработан соответствующий законопроект.

Об этом ассоциация сообщает на своей странице в Facebook.

"По инициативе NAUDI на совместной рабочей группе парламента, министерств и ведомств был разработан соответствующий законопроект, который внесен в Верховную Раду Украины народными депутатами Игорем Фрисом, Сергеем Демченко и Владимиром Ватрасом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что созданный законопроект позволит убрать из государственных реестров локации предприятий путем внесения "контактной информации" вместо реальных адресов в 30-дневный срок с даты вступления закона в силу.

NAUDI выразила благодарность народным депутатам за инициативу и призвала к скорейшему принятию этого сверхважного законопроекта для безопасной работы оборонных предприятий.