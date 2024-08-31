У держави є всі підстави звільняти керівництво "Укренерго" через надзвичайну ситуацію в енергетиці, — Кучеренко

У зв’язку з воєнним станом і надзвичайною ситуацією в енергетиці у керівництва держави є всі підстави звільнити менеджмент державної компанії "Укренерго".

Про це заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Державні компанії через наглядові ради відірвалися від уряду і міністерств. Може, в мирний час, в країнах, де спокій, все це більш-менш працює, але під час війни, під час по суті надзвичайної енергетичної ситуації вся ця незалежність державних компаній від акціонера дуже і дуже великі ризики несе для енергетичної безпеки", – сказав депутат в ефірі телеканалу "Еспресо".

Причиною рішення керівництва держави про звільнення Кудрицького з посади керівника держпідприємства стала незадовільна робота і відсутність належного захисту на підстанціях.

Це призвело до складних наслідків і тривалих відключень світла. Відтак керівництво держави змушене було реагувати.