У государства есть все основания увольнять руководство "Укрэнерго" из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, — Кучеренко

В связи с военным положением и чрезвычайной ситуацией в энергетике у руководства государства есть все основания уволить менеджмент государственной компании "Укрэнерго".

Об этом заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко.

"Государственные компании из-за наблюдательных советов оторвались от правительства и министерств. Может, в мирное время, в странах, где покой, все это более-менее работает, но во время войны, во время по существу чрезвычайной энергетической ситуации вся эта независимость государственных компаний от акционера очень и очень большие риски несет для энергетической безопасности", – сказал депутат в эфире телеканала "Эспрессо".

Причиной решения руководства государства об уходе Кудрицкого с должности руководителя госпредприятия стала неудовлетворительная работа и отсутствие должной защиты на подстанциях.

Это привело к сложным последствиям и длительным отключениям света. Следовательно, руководство государства вынуждено было реагировать.