Розмови на користь бідних: в Раді спіймали УПЦ МП на брехні

В окупації значно більше страждають представники інших релігійних організацій

Священники УПЦ (МП) які заявляють, що не можуть публічно відректися від РПЦ, тому що це нібито вдарить по їхньому кліру (духовенству) на окупованих територіях — кажуть неправду. Так вважає голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Про це він розповів "Телеграфу": Будуть молитися в хатах і гаражах? Що чекає УПЦ МП після заборони Російської церкви

"Нема їхніх священників на окупованих територіях. Бо все, що вони спершу роблять, це чіпляють на храм табличку "РПЦ" і забувають, що вони колись були УПЦ. Тому все це — розмови на користь бідних. Я таких підступних штук дуже не люблю. Якби вони були такі подвижники, як пастори, свідки Єгови, яких росіяни "на підвал" кидають, або як наші священники ПЦУ, які також "на підвалах", то була б інша розмова. І якби вони били себе в груди і кричали, що вони УПЦ, що вони українська церква. Але ж нічого подібного…", — зазначив Потураєв.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", Верховна Рада України прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт про заборону діяльності на території України релігійних організацій, у тому числі пов’язаних з РФ. Дехто в народі ще називає цей документ "про заборону УПЦ МП". Закон набирає чинності через 30 днів із дня опублікування. Але крім одного пункту — згідно з ним громади УПЦ МП будуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.