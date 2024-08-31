Вышла ли УПЦ МП из состава российской церкви: историк объяснил, в чем подвох

Историк напомнил, что в православии нет "независимых" церквей

Несмотря на то, что УПЦ МП провозгласила о "независимости" от Русской православной церкви (РПЦ), она продолжает оставаться в ее составе. Поэтому если церкви не выйдут из-под ее юрисдикции, то государство сможет распоряжаться их имуществом.

Об этом кандидат исторических наук, офицер 3 ОШБр ВСУ Александр Алферов рассказал в интервью "Телеграфу": "Выход на границы 1991-го не будет победой Украины": историк назвал главную причину

По его словам, священники УПЦ МП начнут раздувать тему "запрета православия" с расчетом на то, что зарубежной аудитории будет очень сложно объяснить, в чем нюансы. При этом он признает, что вытянуть информационную войну против России Украина не сможет самостоятельно.

Алферов говорит, что сейчас сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий, поскольку очевидно, что УПЦ МП второй томос не получит.

"Потому что есть апостольское правило: в каждом городе свой епископ, а два епископа не могут управлять. Грубо говоря, два церковных "генерала" не могут находиться в одной части. Потому что именно будет дальше, пока точно непонятно. Можем только предполагать", — сказал он.

Историк отмечает, что государство точно сможет получить право распоряжаться имуществом тех церквей, которые не вышли из-под юрисдикции РПЦ.

Он также напомнил, что митрополит Онуфрий 27 мая 2022 года созвал собор, на котором заявил о том, что УПЦ МП будет считать себя "независимой церковью". Впрочем, этот аргумент не имеет никакого значения, поскольку в журнале Московской патриархии "Московский календарь" упомянуты все епископы, включая Онуфрия и украинских епискоатов УПЦ МП.

"Он там остался, в УПЦ МП просто перестали во время литургии вслух поминать патриарха Гундяева", — говорит Алферов, называя действия Онуфрия манипуляцией.

По его словам, православная церковь в принципе не может быть "независимой". Она может иметь статус автокефальной, автономной и экзархата.

Автокефальная церковь управляется сама, автономная действует под автокефальной церковью, а экзархат имеет статус немного выше, чем у автономной.

"Но как такового термина "независимость" среди этих определений не существует. Церковь не может сама себя провозглашать независимой, а может использовать другую юридическую терминологию. Манипуляция, которую они распространяли с 2022 года о том, что независимы, не соответствует действительности. Они остались зависимыми, и УПЦ МП юридически осталась автономией в составе РПЦ", — сказал он.

Украине во вторник, 20 августа нардепы приняли в целом закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ.

Этот закон не является прямым запретом УПЦ МП, но направлен против деятельности РПЦ в Украине. Законодатели дают связанным с российской церковью общинам 9 месяцев на то, чтобы разорвать эти связи и доказать это государству.