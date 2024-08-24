Зеленський підписав закон "про заборону УПЦ МП": дуже символічно у День Незалежності

Раніше глава держави назвав його "закон про нашу духовну незалежність"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією, який Верховна Рада України ухвалила 20 серпня. Закон набирає чинності через 30 днів, але громадам УПЦ МП надається 9 місяців на розрив зв’язків із Російською православною Церквою.

Про підписання главою держави закону, який багато українців називають "законом про заборону московської церкви", повідомляється на сайті парламенту. Символічно, що це сталося саме у День Незалежності України, 24 серпня.

Варто зазначити, що у день, коли ВР проголосувала за цей закон, Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні до українців назвав його "закон про нашу духовну незалежність". Президент наголосив, що днями спілкуватиметься з представниками Вселенського Патріарха Варфоломія. І далі зміцнюватимемо Україну, наше суспільство, зазначив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розбирався, що зміниться після ухвалення цього закону. Так, якщо організацію запідозрять у зв’язках із РПЦ, то щодо неї буде проведено відповідну експертизу. Якщо вона виявить такі ознаки, то далі буде подано рішення про припинення діяльності, яке, до речі, може бути оскаржене в судовому порядку.