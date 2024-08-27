Прикинувся звичайним українцем: у Молдові розповіли, як Дмитрук зміг виїхати з України

У Молдові заявили, що діяли згідно з міжнародними нормами

Народний депутат України від "Слуги народу" Артем Дмитрук, який втік з України, змовчав про свій статус. Прикордонникам він представився пересічним українцем, а не членом парламенту країни.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомив міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос. Він наголосив, що громадянин будь-якої країни має право вільно пересуватися відповідно до міжнародного законодавства. Особливо тієї країни, де триває війна.

"Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Згідно з Женевською конвенцією, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він ніяк не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", – сказав Ефрос.

Він додав, що Держприкордонслужба Молдови виконала всі свої зобов’язання — задокументувала в’їзд нардепа. Після цього він залишив країну через аеропорт у Кишиневі.

"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", — підсумував міністр.

Нагадаємо, що інформація про втечу Артема Дмитрука з’явилася у ЗМІ 25 серпня. Кордон України та Молдови він перетнув днем раніше. Як тільки стало відомо про те, що нардепа немає в країні, йому повідомили про підозру в нападі на співробітника правоохоронного органу. Сам нардеп заявив, що влада "полює" на нього і всі справи проти нього сфабриковані.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський відреагував на втечу депутата. Він виступив із промовою на адресу всіх, хто зрадив Україну.