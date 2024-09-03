Субсидія для ФОПів: які є особливості отримання

Підприємцям навіть не обов'язково мати дохід, проте є нюанс

Незабаром в Україні почнеться опалювальний період — підготувати документи до отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг можна вже зараз. Для фізичних осіб — підприємців є особливості в підрахуванні доходів.

В Пенсійному фонді наголосили, що незалежно від отриманих чи неотриманих доходів, ФОПам при подачі документів враховується певний щомісячний дохід. Він різний для різних груп.

Для ФОП на спрощеній системі оподаткування, доходи враховуються:

для платників єдиного податку 1 групи — один розмір мінімальної зарплати (з 1 січня 2024 року – 7100 гривень)

для платників єдиного податку 2 групи — два розміри мінімалки,

для платників єдиного податку 3 групи — три розміри мінімалки.

Дані про те, яка група платника єдиного податку, до якої належить ФОП, а також загалом доходи підприємців Пенсійний Фонд перевіряє через податкову службу. Також фізична особа-підприємець має відповідати загальним критеріям відбору отримувачів субсидії. Серед них — не мати занадто великих статків. Зазначимо, сума субсидії випливає не з доходу заявника, а з прибутків родини загалом — сума обов'язкового платежу залежить від середнього доходу за місяць на одну особу з домогосподарства.

Раніше "Телеграф" розповідав, як скористатися спрощеною формою подачі документів через портал "Дія". Ця процедура займає 15 хвилин.