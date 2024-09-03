Субсидия для ФЛП: каковы особенности получения

Предпринимателям даже не обязательно иметь доход, однако есть нюанс

В скором времени в Украине начнется отопительный период – подготовить документы к получению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно уже сейчас. Для физических лиц-предпринимателей есть особенности в подсчете доходов.

В Пенсионном фонде отметили, что независимо от полученных или неполученных доходов, ФЛП (ФОП) при подаче документов учитывается определенный ежемесячный доход. Он разный для разных групп.

Для ФЛП на упрощенной системе налогообложения доходы учитываются:

для плательщиков единого налога 1 группы – один размер минимальной зарплаты (с 1 января 2024 года – 7100 гривен)

для плательщиков единого налога 2 группы — два размера минималки,

для плательщиков единого налога 3 группы – три размера минималки.

Данные о том, какая группа плательщика единого налога, к которой принадлежит ФЛП, а также доходы предпринимателей Пенсионный Фонд проверяет через налоговую службу. Также физическое лицо-предприниматель должно удовлетворять общим критериям отбора получателей субсидии. Среди них — не иметь слишком большого состояния. Отметим, сумма субсидии вытекает не из дохода заявителя, а из доходов семьи — сумма обязательного платежа зависит от среднего дохода за месяц на одного человека из домохозяйства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как воспользоваться упрощенной формой подачи документов через портал "Действие". Эта процедура занимает 15 минут.