Як перевірити субсидію онлайн: це можна зробити тільки так

В одному місці можна знайти всі потрібні дані

Подати документи на отримання субсидії можна різними шляхами: онлайн через портал "Дія" або портал Пенсійного фонду, або пройти самостійно у відділення ПФУ, ЦНАП тощо. Про те, чи нарахована вам субсидія, повідомляють обраним каналом комунікації. Якщо подавались документи через портал — відповідь ви знайдете там. Якщо ж документи принесли особисто, відповідь надійде на електронну пошту протягом трьох днів після прийняття рішення.

Загалом інформація про субсидію доступна на порталі Пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua. Там в розділі "Моя субсидія" можна знайти основні дані про нараховану допомогу. Зокрема, в якому місяці та році було останнє нарахування, про яку суму йдеться, а також рішення про призначення субсидії.

Зазначимо, що для того, аби потрапити на портал, потрібно пройти процедуру авторизації через банк або за допомогою електронного підпису. Також, якщо ви вже подавали документи через цей інструмент, то у розділі "Мої повідомлення" буде відповідь на вашу заяву.

Також перевірити результат можна зателефонувавши в пенсійний фонд. Нагадаємо, на прийняття рішення дається від 14 до 30 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна скористатися спрощеною формою подачі документів на отримання субсидії. Зокрема, вона доступна на порталі "дія" і процес займає 15 хвилин.