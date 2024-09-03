Зупинити війну можна лише одним способом: у ЗМІ розповіли, як принести Україні мир

Війна триватиме довго

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не закінчить війни проти України. На Заході вважають, що зможуть натиснути на нього достатньо, щоб він передумав, проте цього не станеться.

Про це йдеться у матеріалі Foreign Affairs. Зазначається, що єдиний спосіб припинити війну зводиться до того, щоб дочекатися, поки Путін помре або піде іншим способом або довести Росію до стану, коли вона буде нездатною більше вести війну.

Автори матеріалу кажуть, що диктатор вважає стратегічною необхідністю не дати Україні стати частиною Заходу, і він взяв персональну відповідальність, щоб цього не допустити.

"Спроби змусити його здатися — безплідне заняття, яке просто витрачає життя та ресурси", — йдеться у матеріалі.

У матеріалі йдеться про те, що зазвичай Путін у питаннях зовнішньої політики діє більш тонко і відчуває, скільки ресурсів може витратити на досягнення своєї мети, проте в Україні ситуація для нього вийшла з-під контролю, призвела до втрати сотень тисяч людей та економічної стабільності.

Видання зазначає, що змусити Росію зупинити війну нереально, оскільки Путін продовжуватиме кидати солдатів у бійню і він не пошкодує для цього ресурсів, навіть якщо його країна сильно постраждає через таку марнотратність.

Тому автори бачать лише один реалістичний спосіб завершити війну – змусити Путіна піти. Однак і в цьому є своя проблема, оскільки Захід упродовж десятиліть показував посередні результати у спробах маніпулювати російською політикою, тоді як Москва успішно проводила дуже серйозні кампанії на Заході. Тобто, якщо США спробують усунути Путіна зсередини, то Кремль у відповідь може посіяти хаос в американському суспільстві, як він це робив під час виборів 2016 року.

"Враховуючи ці ризики, найкращим підходом для Вашингтона буде грати у довгу гру і чекати, поки Путін піде. Можливо, він піде добровільно або його витіснять; безсумнівно те, що в якийсь момент він помре. Тільки коли він більше не буде при владі, може розпочатися справжня робота з остаточного врегулювання війни в Україні", — йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ прогнозують, що у 2025 році Росія ризикне провести наступ на Дніпро у тому випадку, якщо зможе захопити Покровськ.