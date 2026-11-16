Ноу-хау від "Укрзалізниці": в туалеті потягу помітили незвичну конструкцію (фото)

Рулон на віконній планці викликав запитання про кожну наступну заміну

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У туалеті потяга "Укрзалізниці" помітили дуже дивний спосіб розмістити туалетний папір. Рулон повісили на прикручену до віконної рами металеву планку.

Незвичним розміщенням паперу поділився у Threads користувач @zeba_live. На оприлюднених кадрах один рулон висить на нижній із трьох поперечних планок, а ще один стоїть на підвіконні.

Поруч із папером на перекладині залишили ще один рулон на підвіконні Джерело: Фото: Threads / @zeba_live

"Та я розумію, що відкрутили і прикрутили назад. Але, що, так кожного разу, як папір закінчується? У чому прикол?" – прокоментував фото автор поста.

Як рулон опинився на прикрученій планці

На кадрі видно, що нижня металева планка закріплена гвинтами з обох боків вікна. Вона проходить крізь картонну втулку рулону. Тобто просто насунути цілий рулон збоку, не звільнивши кінець планки, за такого кріплення не вийде.

Технічно пояснення з відкручуванням цілком робоче: планку потрібно від’єднати настільки, щоб її вільний кінець можна було просунути крізь втулку. Після цього кріплення повертають на місце. Про це жартома розповів ще один коментатор.

"Викрутку брати, планку відкручувати, папір вішати, планку прикручувати, викрутку класти на місце", – йдеться у коментарі.

Для встановлення цілого рулону на таку планку потрібен доступ до її кінця Джерело: Фото: Threads / @zeba_live

Чи доведеться відкручувати її після кожного рулону

Якщо встановлювати новий цілий рулон тим самим способом, планку справді доведеться знову звільняти. Порожню картонну втулку можна розірвати й зняти без інструмента, але для нового рулону знову потрібен доступ до кінця металевої перекладини. Саме в цьому й полягає незручність такого імпровізованого тримача.

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