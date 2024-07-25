Міністр енергетики збрехав? В "Укренерго" підтвердили аварію на Південноукраїнській АЕС

Через інцидент в Україні вводились аварійні відключення світла

У компанії "Укренерго" підтвердили, що 15 липня на Південноукраїнській атомній електростанції сталося аварійне відключення одного з енергоблоків. Там також повідомили, що було пошкоджено блочний трансформатор.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він оприлюднив відповідь "Укренерго" на свій запит щодо цього інциденту.

"15 липня 2024 року на Південноукраїнській атомній електростанції відбулася позаштатна подія, в результаті якої були пошкоджені трансформатори струму, що призвело до руйнувань на ВРП 330 (відкритому розподільному пристрої. — Ред.). В результаті відключився перший енергоблок з навантаженням 1000 МВт, а також три лінії електропередач. Сталося коротке замикання вимірювального трансформатора струму з наступним руйнуванням та загорянням", — написав нардеп.

Водночас Железняк додав, що таким чином міністр енергетики Герман Галущенко збрехав, коли заявляв, що аварія на Південноукраїнській АЕС є російським фейком. Він припустив, що міністр не знає що відбувається у сфері його відповідальності.

Нагадаємо, 18 липня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що на Південноукраїнській АЕС фізично згоріли два трансформатори струму. За його словами, це призвело до відключення від мережі одного з реакторів.

Своєю чергою заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону заявив, що інформація про згорілі трансформатори на Південноукраїнській АЕС – це ІПСО. Він наголосив, що поширення такої інформації грає на руку ворогу.

Крім того, міністр енергетики України Герман Галущенко, виступаючи у Верховній Раді, також заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнській АЕС є фейком. За його словами, спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах.

"Тобто російські канали… Бо навіть коли ми даємо комунікацію, ми ніколи не вказуємо об'єкт, ми ніколи не вказуємо конкретну станцію чи підстанцію, ми даємо більш загально. На російському каналі з'явилася ця комунікація про Південноукраїнську станцію, потім завдяки, я не знаю, я не хочу коментувати цих експертів, воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок працює. Питання в тому, для чого це робиться. Я думаю, що це питання ми маємо переадресувати компетентним органам, які мають працювати з тими людьми і питати, для чого вони вносять в наш медіапростір російські наративи", — зазначив міністр.

Варто зазначити, що Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС – брехня. Там наголосили, що атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі.