Це не "живий забор": чи ви знаєте правильне українське слово?

Маємо питомо українське слово

Багато українців у повсякденному мовленні використовують слово "забор" замість літературного відповідника. Це, як і багато інших стів, яскравий приклад суржику — мовного явища, коли в мову вкраплюються слова чи вирази з іншої мови, у цьому випадку російської.

Насправді в українській мові слово "забор" відсутнє. Замість нього треба вживати питомо українське слово "паркан". Це стіна, звичайно дерев'яна, що обгороджує або відгороджує що-небудь. Синонімом до слова паркан є "огорожа". ВУЄ каже, що це споруда (конструкція), яка обмежує частину території (будівлі, приміщення тощо) і виконує розділювальну, охоронну та декоративну функції.

Які є синоніми

Маємо ще цікаве слово "тин" – плетена дерев’яна огорожа сільського подвір’я, садиби, огорожа з лози, хворосту тощо. Звідси й похідне – "живопліт", тобто щільно посаджені кущі або дерева, які огороджують дороги, житлові квартали, обрамляють сквери, бульвари й утворюють таким чином природну огорожу (паркан). "Частокі́л", "палісад" — це дерев’яна оборонна огорожа у вигляді вертикально вкопаних у землю загострених угорі колод.

Отже, наступного разу, коли ви будете говорити про огорожу, пам'ятайте: "паркан" — це не просто слово, це частина нашої ідентичності. Використовуючи правильні слова, ми зберігаємо нашу мову живою і багатою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як краще українською називати "беседку". Одне з цих слів ви могли і не чути.