Это не "живий забор": знаете ли вы правильное украинское слово?

Имеем удельно украинское слово

Многие украинцы в повседневной речи используют слово "забор" вместо литературного соответствия. Это, как и многие другие, яркий пример суржика — языкового явления, когда в язык вкрапляются слова или выражения из другого языка, в этом случае русского.

На самом деле, в украинском языке слово "забор" отсутствует. Вместо него нужно употреблять украинское слово "паркан". Это стена, обычно деревянная, ограждающая или отгораживающая что-либо. Синонимом к слову забор является "огорожа". ВУЕ говорит, что это сооружение (конструкция), ограничивающее часть территории (здания, помещения и т.д.) и выполняющее разделительную, охранную и декоративную функции.

Какие синонимы

Есть еще интересное слово "тин" — плетеное деревянное ограждение сельского двора, усадьбы, изгородь из лозы, хворост и т.д. Отсюда и производное – "живопліт", то есть плотно посаженные кусты или деревья, которые ограждают дороги, жилые кварталы, обрамляют скверы, бульвары и образуют таким образом природное ограждение (паркан). "Частокол", "палісад" — это деревянная оборонительная изгородь в виде вертикально вкопанных в землю заостренных вверху бревен.

Итак, в следующий раз, когда вы будете говорить об ограждении, помните: "паркан" — это не просто слово, это часть нашей идентичности. Используя правильные слова, мы сохраняем наш язык живым и богатым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как лучше на украинском называть "беседку". Одно из этих слов вы могли и не слышно.