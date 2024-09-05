Для поляків обстріл Львова - це щось особливе: нардеп розповів, чи готова Польща до рішучих кроків

Розповіді про війну в Україні досі відкривають для поляків щось нове.

На цьому тижні, коли Україна пережила масовані атаки ворога з жертвами й руйнуванням у Полтаві, Львові, Кривому Розі, питання міжнародної безпеки в контексті нашої війни обговорювали на 33-му економічному форумі у польському Карпачі. Серед тих, хто намагався переконати поляків в необхідності збільшувати допомогу нашій країні й в контексті збивання ракет власними силами був Микола Княжицький — голова підкомітету з питань культурної політики комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" нардеп пояснив, як сприймають у Польщі новини про чергові криваві обстріли та як швидко можна розраховувати на політичне рішення.

- Обстріл Львова значить для поляків набагато більше, ніж обстріл інших великих міст на Сході. Адже Львів – це місто, яке поєднує Україну і Польщу, має нашу спільну історію, – наголосив Микола Леонідович. – Обстріл Львова (в момент атаки родина Княжицького перебувала у Львові неподалік від місця влучання – Авт.) значить, що обстріли наближаються до Польщі, що згодом ці російські ракети можуть бути й тут. Я їм намагався це пояснити, але відчуття, що так може бути, поки що замало. Наша ціль зробити все, щоб слова міністра Сікорського (міністр закордонних справ Польщі – Авт.) про те, що Польща має переконати країни НАТО, що варто збивати ворожі ракети й дрони над територією України силами країн Альянсу, втілились в життя.

Маємо добиватися того, щоб польський уряд почав цим серйозна займатися. В противному разі відповідальність за життя багатьох людей, які живуть і у Львові, і в Полтаві, і у Харкові й далі буде лягати на плечі дуже багатьох європейців. Адже українці борються за спільні демократичні цінності й за Європейський Союз, ще починаючи з Майдану. А росіяни борються за те, щоб змінити світовий порядок і окупувати, в тому числі і Європу. Чим ближче війна наближається до наших західних кордонів, тим сильніше поляки це відчувають. На жаль, лише зараз. Мали б відразу відчути так, щоб допомогти нам і нарешті разом здобути перемогу над цим негідником Путіним і його агресивною країною.

Нардеп констатує, що Україні потрібно не забувати про боротьбу з російською пропагандою

- Як поляки реагували на ті аргументи, які ви наводили?

- Багато з них досі живуть у внутрішньому політичному дискурсі, думають, що сказати, щоб сподобатися своїм виборцям. І в результаті говорять так, ніби немає цієї війни зовсім близько від польського кордону. Коли я наводжу якісь приклади з цієї війни, зі свого життя, коли розповідаю про героїчні вчинки наших Збройних Сил, як бореться кожен українець, говорю про українську політику, про багато інших речей, дуже часто вони відкривають для себе щось нове.

Саме через те, ми маємо більше про все це говорити з європейцями. І ми, і українські засоби масової інформації, і наші інформаційні технологи, бо російська пропаганда є дуже сильною. Часом сильнішою, ніж нам здається. І перемога в цій інформаційній війні, яка в парламентській дипломатії теж полягає, для нас теж надзвичайно важлива.

- Можна сподіватися, що поляки в найближчій перспективі почнуть збивати російські ракети своїми силами? І за яких умов це можливо?

- Питання не в тому, щоб поляки збивали ракети, питання в тому, щоб поляки адвокатували перед НАТО таку необхідність, тому що Польща є членом Альянсу. Польща робить все, що робить НАТО. Очевидно, НАТО повинно зараз захистити Україну і прийняти Україну до своїх лав. Це наша мета, оскільки ті, хто воює з Україною, воюють з кожним громадянином кожної країни НАТО.

Як повідомляв "Телеграф", попри те, що на територію Польщі під час російських атак періодично залітають і ракети, і безпілотники, а польські бойові літаки підіймаються в повітря під час обстрілів західних українських областей, до активних дій вони жодного разу не переходили. З одного боку, проти збиття російських об’єктів зі своєї території виступає польське міністерство оборони. З іншого, в НАТО немає спільної позиції щодо цього питання.