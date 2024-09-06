В Украине никогда не было "холостяков": как правильно назвать неженатого мужчину

Язык — это не только средство коммуникации, но и отражение нашей национальной идентичности

Реалити-шоу "Холостяк" приобрело большую популярность в Украине за последние годы. Однако само название шоу вызывает некоторые разногласия.

Знаете ли вы, что это слово далеко от литературной нормі украинского языка? Давайте разберемся, как правильно называть холостых мужчин и какой культурный бэкграунд имеют эти названия в украинской традиции.

"Холостяк" — вне норм украинского языка

Несмотря на широкое употребление слово "холостяк" отсутствует в словарях украинского языка. Это означает, что его использование некорректно с точки зрения литературной нормы. Такая ситуация часто возникает из-за влияния других языков на повседневную речь украинцев. Простыми словами, "холостяк" – это калька с русского.

Правильные варианты

Вместо холостяка в украинском языке существует несколько правильных вариантов:

Неодружений — не состоящий в браке, наиболее нейтральный и универсальный термин. Пример: "Він досі неодружений і зосереджений на кар'єрі". Парубок — неженатый мужчина. Это традиционное украинское название для молодого холостяка. Пример: "На вечорницях зібралося багато дівчат і парубків". Старий парубок — употребляется в отношении холостяка старшего возраста. Пример:"Дядько Петро так і залишився старим парубком".

Есть еще интересное слово. Как вот, собственно, ведение холостой жизни – "парубкування". Кстати, "парубка" можно называть еще и "молодиком". Молодик — молодой холостой человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть "собутыльника" на украинском языке. Это не просто товарищ по стакану.