Нехай воюють діти депутатів: соціолог пояснив, чому не варто сміятися з цієї фрази

Чимало українців готові піти в армію

Щоб подолати напруження в суспільстві, яке склалося у зв’язку з загальною мобілізацією, українським елітам потрібно власним прикладом показати, що це не війна бідних на захист багатих. Фраза-мем: "нехай спочатку діти депутатів підуть, а потім я", не така вже і смішна.

Про це розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв’ю "Телеграфу":"План Путіна працює, але українці готові терпіти задля Перемоги і 100 років".

"Але не "спочатку", а разом! І це буде правильно, якщо такі приклади будуть постійно рекламувати. Та я щось такої реклами не бачу. І це вже заклик до еліти, треба продемонструвати, що це і вас стосується так само. Що це не війна бідних на захист багатих, а це війна всіх", — зазначив він.

Соціолог підкреслив, що раніше за традицією аристократи воювали не менше, ніж пересічні селяни, чи робітники. Він наголосив, що аристократи взагалі йшли першими.

"Так, вони були офіцерами. Але ж ніхто не буде проти, якщо у нас на фронті буде більше офіцерів, яких не вистачає", — зазначив Головаха.

Вчений підкреслив, що вже зараз близько 20-30% українців готові йти в армію. За його словами, це 800 тисяч людей

"А більше в армії поки й не треба. Якщо буде правильно організована мобілізація, якщо вона буде розумною, і будуть створені високі стимули, то і проблем з нею не буде. В Ізраїлі, якщо ти не служив в армії, ти втрачаєш соціальний статус на все життя, ти неповноцінний. Звісно, тебе ніде не запишуть в неповноцінні, але так на тебе будуть дивитися. Тобто важливо створити відповідну моральну атмосферу в суспільстві. Ну і матеріальну звісно", — резюмував Головаха.

Нагадаємо, раніше соціолог назвав "Телеграфу" дві головні емоції українців під час війни.