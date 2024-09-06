Пусть воюют дети депутатов: социолог объяснил, почему не стоит смеяться над этой фразой

Многие украинцы готовы пойти в армию

Чтобы преодолеть сложившееся в связи с общей мобилизацией напряжение в обществе, украинским элитам нужно собственным примером показать, что это не война бедных в защиту богатых. Фраза-мем: "пусть сначала дети депутатов уйдут, а потом я", не такая уж и смешная.

Об этом рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью "Телеграфу": "План Путина работает, но украинцы готовы терпеть ради Победы и 100 лет".

"Но не "сначала", а вместе! И это будет правильно, если такие примеры будут постоянно рекламировать. Да я что-то такой рекламы не вижу. И это уже призыв к элите, надо продемонстрировать, что это и вас касается так же. Что это не война бедных в защиту богатых, а это война всех", — отметил он.

Социолог подчеркнул, что раньше по традиции аристократы воевали не меньше, чем рядовые крестьяне или рабочие. Он подчеркнул, что аристократы вообще шли первыми.

"Да, они были офицерами. Но ведь никто не будет против, если у нас на фронте будет больше офицеров, которых не хватает", — отметил Головаха.

Ученый подчеркнул, что уже сейчас около 20-30% украинцев готовы пойти в армию. По его словам, это 800 тысяч человек

"А больше в армии пока и не надо. Если будет правильно организована мобилизация, если она будет разумной, и будут созданы высокие стимулы, то и проблем с ней не будет. В Израиле, если ты не служил в армии, ты теряешь социальный статус на всю жизнь, ты неполноценный. Конечно, тебя нигде не запишут в неполноценные, но так на тебя будут смотреть. То есть важно создать соответствующую нравственную атмосферу в обществе. Ну и материальную, конечно", — резюмировал Головаха.

Напомним, ранее социолог назвал "Телеграфу" две главные эмоции украинцев во время войны.