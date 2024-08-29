Коломойському змінили запобіжний захід на заставу, але він не зможе вийти на свободу: чому так сталося

Коломойський може залишитись під вартою ще надовго

Українському бізнесмену Ігорю Коломойському, який перебуває під вартою, змінили запобіжний захід із утримання під вартою на заставу. Однак вийти на волю він все одно не зможе.

Про це повідомляє "Суспільне". За словами журналістів, застава становить 1,877 млрд грн, а Коломойський заявляє, що не має можливості внести її. Більше того, справа в тому, що запобіжний захід олігарху змінили тільки в одній справі, по якій він проходить. Ще в одній, де запобіжним заходом також є утримання під вартою, нічого не змінювалося. Тобто навіть якби бізнесмен вніс ці кошти, то залишився б у місці утримання.

Зазначимо, що досудове розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України за однією зі справ Коломойського завершено. Строк дії запобіжного заходу Коломойського закінчується 2 вересня 2024 року.

Адвокат В’ячеслав Криглевич нагадав у коментарі "Суспільному", що на вимоги Кримінально-процесуального кодексу України Коломойського мали звільнити з-під варти, проте Шевченківський суд не може цього зробити, бо є інше провадження. По ньому Коломойського утримуватимуть щонайменше до 25 жовтня.

"В будь-якому випадку ми не погоджуємося з будь-якими рішеннями, які ухвалені проти нашого клієнта. Ми все одно їх будемо оскаржувати і добиватися, щоб наш підзахисний був повністю виправданий за всіма справами, йому інкримінують", — зауважив захисник Коломойського.

Нагадаємо:

2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру у шахрайстві за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

7 вересня Коломойський отримав підозру у заволодінні 9,2 мільярда гривень "ПриватБанку". НАБУ та САП вжили заходів щодо арешту його активів.

15 вересня бізнесменові оголосили нову підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 мільярда гривень.

Детальніше про справу Коломойського ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

8 травня Ігорю Коломойському було повідомлено про підозру в організації замовного вбивства у 2003 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підозра бізнесменові Ігорю Коломойському у спробі вбивства дніпропетровського юриста Сергія Карпенка може мати "російський слід".