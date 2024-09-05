Постійно щось шептав Зеленському на людях: де зараз екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан

Андрій Богдан потрапляв у різні конфлікти та скандали

Андрій Богдан — екскерівник Офісу президента України та колишній особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. Попри звільнення з офіційних посад, він довго залишався під пильною увагою ЗМІ, однак раптово зник з радарів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває, чим займається і що відомо на цей час про ексглаву Офісу президента України.

Що відомо про Андрія Богдана

Андрій Богдан народився 1976 року у місті Львів. У Львівському університеті ім. І.Франка отримав освіту юриста, а пізніше в тому ж навчальному закладі, економіста. Був адвокатом Київського апеляційного господарського суду, а вже через 6 років мав спробу потрапити до парламенту, але не вийшло. Однак пізніше Андрія Богдана було призначено на посаду заступника Міністра Кабінету Міністрів України Миколою Азаровим.

Навесні 2014 року Андрій Богдан став радником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, а вже за рік став особистим його адвокатом. Знову балотувався до Верховної Ради, але не пройшов.

Вже 25 червня 2019 року Андрій Богдан став керівником Офісу Президента України. А в липні звернувся до Кабміну з проханням звільнити голову КМДА Віталія Кличка. Однак мер Києва не став залишати посаду.

Особисте життя Андрія Богдана

Відомо, що Андрій Богдан був одружений з ексучасницею шоу "Холостяк" Анна Сторожук (Богдан), яка лишила прізвище чоловіка після розлучення. У шлюбі не було дітей. Також відомо, що Андрій Богдан має 5 доньок.

Мем з Андрієм Богданом

Коли Андрій Богдан обіймав посаду керівника Офісу Президента України, мережа вибухнула різними мемами з його участю. На публічних виступах Володимира Зеленського він часто шепотів главі держави щось на вухо. За словами самого Богдана, він казав президенту поради та ідеї.

Фото: Станіслав Груздєв

Де зараз Андрій Богдан

Після звільнення з посади керівника Офісу Президента, Богдан привернув увагу скандальними заявами та участю у світських заходах. Наприклад, у червні того року його бачили на концерті в Одесі російського репера Басти, якому у вересні 2017 заборонили в’їжджати в Україну через концерти у Криму, але у 2020 році виключили зі списків. Також у скандальному інтерв’ю Дмитру Гордону Богдан заявив, що Володимир Зеленський "грає роль" і дотримується "сюжетних поворотів".

Фото : partywithvegas / instagram

Точної інформації щодо місця перебування Андрія Богдана немає. Періодично він з’являвся у публічному просторі, але як приватна особа. На своїй сторінці в Фейсбук він публікував дописи і демонстрував, як допомагає ЗСУ. Останній допис Андрія Богдана на його особистій сторінці датований 22 листопада 2023 року.

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