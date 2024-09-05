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Постійно щось шептав Зеленському на людях: де зараз екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади 11 лютого 2020 року Новина оновлена 05 вересня 2024, 15:27
Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади 11 лютого 2020 року. Фото Колаж Телеграфу

Андрій Богдан потрапляв у різні конфлікти та скандали

Андрій Богдан — екскерівник Офісу президента України та колишній особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. Попри звільнення з офіційних посад, він довго залишався під пильною увагою ЗМІ, однак раптово зник з радарів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває, чим займається і що відомо на цей час про ексглаву Офісу президента України.

Що відомо про Андрія Богдана

Андрій Богдан народився 1976 року у місті Львів. У Львівському університеті ім. І.Франка отримав освіту юриста, а пізніше в тому ж навчальному закладі, економіста. Був адвокатом Київського апеляційного господарського суду, а вже через 6 років мав спробу потрапити до парламенту, але не вийшло. Однак пізніше Андрія Богдана було призначено на посаду заступника Міністра Кабінету Міністрів України Миколою Азаровим.

Андрій Богдан в дитинстві
Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан

Навесні 2014 року Андрій Богдан став радником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, а вже за рік став особистим його адвокатом. Знову балотувався до Верховної Ради, але не пройшов.

Вже 25 червня 2019 року Андрій Богдан став керівником Офісу Президента України. А в липні звернувся до Кабміну з проханням звільнити голову КМДА Віталія Кличка. Однак мер Києва не став залишати посаду.

Особисте життя Андрія Богдана

Відомо, що Андрій Богдан був одружений з ексучасницею шоу "Холостяк" Анна Сторожук (Богдан), яка лишила прізвище чоловіка після розлучення. У шлюбі не було дітей. Також відомо, що Андрій Богдан має 5 доньок.

Анна Сторожук
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Мем з Андрієм Богданом

Коли Андрій Богдан обіймав посаду керівника Офісу Президента України, мережа вибухнула різними мемами з його участю. На публічних виступах Володимира Зеленського він часто шепотів главі держави щось на вухо. За словами самого Богдана, він казав президенту поради та ідеї.

Андрій Богдан, Володимир Зеленський
Фото: Станіслав Груздєв
Мем Зеленський Богдан
Андрій Богдан, Володимир Зеленський

Де зараз Андрій Богдан

Після звільнення з посади керівника Офісу Президента, Богдан привернув увагу скандальними заявами та участю у світських заходах. Наприклад, у червні того року його бачили на концерті в Одесі російського репера Басти, якому у вересні 2017 заборонили в’їжджати в Україну через концерти у Криму, але у 2020 році виключили зі списків. Також у скандальному інтерв’ю Дмитру Гордону Богдан заявив, що Володимир Зеленський "грає роль" і дотримується "сюжетних поворотів".

Андрій Богдан на концерті Басти
Фото : partywithvegas / instagram

Точної інформації щодо місця перебування Андрія Богдана немає. Періодично він з’являвся у публічному просторі, але як приватна особа. На своїй сторінці в Фейсбук він публікував дописи і демонстрував, як допомагає ЗСУ. Останній допис Андрія Богдана на його особистій сторінці датований 22 листопада 2023 року.

Андрій Богдан
Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан
Андрій Богдан
Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан
Андрій Богдан
Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан
Андрій Богдан
Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан

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Теги:
#Політик #Володимир Зеленський #Андрій Богдан #Керівник офісу Президента